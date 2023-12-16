Синоптик Вильфанд: нетропический циклон "Ваня" получил название в Берлине

Научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что нетропический циклон "Ваня" получил неофициальное название в Берлине. Его слова приводит РИА Новости. По словам Вильфанда, ученые не дают имен нетропическим циклонам, поскольку в средних широтах их возникновение не редкость, однако Свободный университет в Берлине стал промышлять присвоением названий таким циклонам и антициклонам за деньги. "Например, вы хотите подарок сделать девушке на день рождения и называете ее именем циклон", - пояснил синоптик. До этого такси в Москве подорожало в 4 раза из-за циклона "Ваня". Утром в пятницу, 15 декабря, наблюдался двукратный рост стоимости поездок, а позднее пользователи сервисов такси отмечали, что цена поездки длительностью 35-55 минут выросла с обычных 800 рублей до 2-3,5 тыс. рублей. Таким образом, стоимость некоторых поездок по городу увеличилась более чем в четыре раза.