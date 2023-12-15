Цены на такси в Москве выросли в 1,5-2 раза из-за снегопада

Цены на такси в Москве выросли в два раза из-за снегопада, который вызван циклоном "Ваня". Об этом сообщает ТАСС. В связи с непогодой в столице наблюдается повышенный спрос на поездки, поскольку водителей на смену вышло меньше обычного. Кроме того, скорость движения по городу из-за затрудненного движения по дорогам Москвы замедлилась, из-за чего поездки стали занимать больше времени. В результате этого средний чек за поездку 15 декабря вырос в среднем в 1,5-2 раза. Накануне руководитель центра "Метео" Александр Шувалов сообщил, что в ближайшие дни Москву окончательно покинет пришедший на этой неделе циклон "Ваня", который принес в столицу обильные снегопады. В субботу в Москве еще будет холодная погода, температура воздуха ночью будет держаться на отметке 10-15 градусов, днем – до 8 градусов мороза. Однако, по прогнозу, уже в воскресенье столбики термометров поднимутся до 0…+2 градусов.