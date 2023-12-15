Собянин: продолжим поддержку исследований лекарств в городских медучреждениях

Комплексная поддержка клинических исследований лекарств в московских медучреждениях станет постоянной с 2024 года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин. "Программа существует с 2022 года и включает организационную помощь в подборе исследовательских центров и лабораторий, в наборе пациентов и здоровых добровольцев", – рассказал мэр. В рамках программы столичные власти возмещают часть финансовых затрат на проведение клинических исследований. Более того, правительство Москвы берет на себя и другие обязательства, в том числе этическое сопровождение и юридическую поддержку. Благодаря программе удалось ускорить и удешевить внедрение новых препаратов в практику отечественного здравоохранения. Поддержку получили уже 12 компаний, работающих в области фармацевтики. До этого Собянин сообщил о продлении программы выдачи льготных лекарств в коммерческих аптеках по электронным рецептам. Участие в проекте уже приняли 180 коммерческих аптек, которые с начала 2023 года отпустили 364 тысячи электронных рецептов. Общая стоимость лекарств по таким рецептам составила более 840 миллионов рублей.