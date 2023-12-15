Деловой комплекс и жилые кварталы появятся возле станции МЦД-3 «Моссельмаш»

Рядом со станцией третьего маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-3) «Моссельмаш» появятся жилые кварталы и деловой комплекс. Об этом сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы со ссылкой на председателя комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) Юлиану Княжевскую.

«Два городских вокзала, кварталы жилых домов и общественная застройка появится около станции МЦД-3 «Моссельмаш». Развитие территории, прилегающей к Московским центральным диаметрам, закономерно. Благодаря запуску МЦД город кратно улучшил транспортную доступность этих территорий, а следовательно – и их инвестиционную привлекательность. Уверена, новые объекты в этом районе улучшат транспортную инфраструктуру и создадут новые рабочие места», – отметила Княжевская.

Она добавила, что строительство будет идти на территории более 400 га. К настоящему времени для будущего строительства утвержден проект планировки территории.

«Эта территория довольно насыщена с точки зрения транспортной доступности. По нему проходит Северо-Восточная хорда, на станции «Лихоборы» она пересекается одновременно с путями МЦК и МЦД. Поэтому дополнительное развитие транспортной инфраструктуры и общественная застройка в этом месте вполне закономерны», – подчеркнула Княжевская.

В рамках проекта планировки территории планируется построить ряд транспортных объектов.

Так, по словам Княжевской, здесь появится несколько внеуличных пешеходных переходов: через Дмитровское шоссе в районе Ильменского проезда, через пути МЦД в районе станции «Моссельмаш» и через пути Московского центрального кольца (МЦК) в районе станции «Лихоборы». Также планируется реконструкция и продление нескольких улиц.

Общественная застройка будет представлена в виде делового комплекса общей площадью около 500 тыс. кв. м. Благодаря ему появится более 13 тыс. рабочих мест.