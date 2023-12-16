Небольшой снег сохранится в Приморье на выходных

В Приморье на выходных обещают небольшой снег, сообщает «Примпогоды».

В субботу, 16 декабря, высотная ложбина будет смещаться над краем, что вызовет в разных районах небольшой снег. Температура снизится на 1-4 градуса по сравнению со вчерашним днем.

В воскресенье, 17 декабря, небольшой снег сохранится, но днем уже существенных осадков не ожидается. Однако продолжит холодать. Минимальная температура составит -20…-27 °C, на северо-востоке -28…-35°C, на побережье -13…-19°C.