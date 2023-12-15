Более 8 тыс. тестовых проходов совершено по виртуальной «Тройке»

«Сейчас в тестировании участвуют владельцы телефонов на базе iOS. Они уже совершили более 8 тыс. успешных проходов по виртуальной «Тройке» в метро, на МЦК и наземном транспорте. После успешных испытаний «Тройки» у горожан появится еще один удобный бесконтактный способ оплаты проезда. Мы продолжим внедрять и развивать самые удобные цифровые сервисы по задаче мэра Москвы Сергея Собянина», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.