Девять подземных переходов капитально отремонтировали в Москве

Специалисты капитально отремонтировали девять подземных пешеходных переходов в столице за 2023 год. Об этом в пятницу, 15 декабря, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Содержанию подземных пешеходных переходов в нормативном состоянии уделяется особое внимание, регулярно проводятся их обследования и при необходимости принимается решение о текущем или капитальном ремонте. В этом году обновили девять таких сооружений, — сообщил он в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Бирюков уточнил, что отремонтированные пешеходные переходы расположены на Волоколамском и Ленинградском шоссе, а также на проспекте Защитников Москвы и Севастопольском проспекте.

По его словам, работы проходили поэтапно, поэтому часть каждого сооружения всегда была открыта для использования ее пешеходами.

В капремонт переходов входили замена старой керамической плитки стен и лестничных сходов на гранитную облицовку, исправление напольного покрытия и ступеней, а также исправление системы электрооборудования, водоотведения, отопления и вентиляции.