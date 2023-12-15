«Секрет кошачьего счастья»: Московский зоопарк показал утренний отдых рысей

Рыси из Московского зоопарка проснулись рано и решили понежиться в свежевыпавшем снеге, расслабиться им помогает также мешочек с секретными ингредиентами. Соответствующими кадрами поделилась пресс-служба столичного зоосада в пятницу, 15 декабря.

— Сено и эфирное масло мяты в мешковине — секрет кошачьего счастья, — подписали видео в Telegram-канале зоопарка.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова 9 декабря поделилась кадрами с нежным времяпрепровождением рысей во время зимних будней. На видео пара рысей укрылась под навесом от снега. В такие декабрьские морозы согреть может только любовь.

В конце ноября столичный зоосад поделился кадрами с растерянным бинтуронгом, который находится в поисках еды. Зверек рыщет по всему своему вольеру в поисках желанной добычи.