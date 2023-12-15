В Москве побит рекорд снежного покрова 1919 года

«Вчера было 32 см снега, ещё 15 см добавилось, значит высота снега примерно 47 см. Пока ещё точных нет, но полагаем около 47 см. То есть в принципе, мы побили рекорд 1919 года. Но тепло придёт и снег будет уплотняться, соответственно, его высота опять уменьшится за несколько дней тепла», — добавил собеседник RT.