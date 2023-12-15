Синоптик Цыганков: в Москве побит рекорд снежного покрова 1919 года
Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал, когда в Москве закончится снегопад.
По словам синоптика, снег продолжится, но уже не такой сильный.
«В течение дня и завтра небольшой снег ещё будет идти. Температура пока отрицательная, но в воскресенье к вечеру попадём в тёплый сектор. Уже в понедельник, вторник и среду температура будет 0...+2 °С, поэтому будет слякотно», — рассказал Цыганков.
Он отметил, что высота снежного покрова в столице побила рекорд 1919 года.
«Вчера было 32 см снега, ещё 15 см добавилось, значит высота снега примерно 47 см. Пока ещё точных нет, но полагаем около 47 см. То есть в принципе, мы побили рекорд 1919 года. Но тепло придёт и снег будет уплотняться, соответственно, его высота опять уменьшится за несколько дней тепла», — добавил собеседник RT.
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