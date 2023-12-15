Сергунина: На ВДНХ подготовили зимний прогулочный маршрут

ВДНХ совместно с Главным ботаническим садом имени Цицина Российской академии наук разработали новый маршрут для зимних прогулок, который позволит полюбоваться ландшафтным парком, Главным ботаническим садом, катками на площади Промышленности и в парке «Останкино», а также достопримечательностями Музейного города. Об этом сообщила пресс-служба ВДНХ.

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«В маршрут добавлено 28 живописных зимних площадок ВДНХ, парка «Останкино» и Главного ботанического сада. Прогулка займет не менее трех часов. Карту с отмеченными на ней основными локациями и интересными фактами можно скачать на сайте выставки или взять в инфоцентре», – цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину.

Отмечается, что начать прогулку можно у любого входа на территорию ВДНХ и следовать по точкам в удобном порядке. Для посетителей особыми значками отмечены инфоцентры, маршруты электробусов, лыжни и точки общественного питания.

Одна из остановок «Снежного маршрута» – воздушная экотропа, расположенная в Шереметьевской дубраве. Здесь можно прогуляться на уровне крон деревьев и полюбоваться художественной подсветкой вечером. Другая точка – каток на площади Промышленности, который в этом сезоне отмечает 10-летний юбилей. Кататься на коньках можно с видом на исторические павильоны и макет ракеты-носителя «Восток». Также гостей приглашают посетить Государственный биологический музей имени Тимирязева и другие объекты Музейного города ВДНХ.