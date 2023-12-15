Бочкарев: В ТиНАО в 2025 году инвесторы введут в эксплуатацию две поликлиники

В 2025 году на территории ТиНАО будут введены в эксплуатацию две поликлиники, построенные частными инвесторами. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

«Две поликлиники появятся в поселении Сосенское. Первая будет рассчитана на 520 посещений, она расположится вблизи дер. Николо-Хованское. Вторая поликлиника рассчитана на 475 посещений в смену», – цитирует пресс-служба Бочкарева.

По его словам, оба объекта расположатся на территории двух жилых комплексов. «Новые объекты здравоохранения, как и построенные школы, детские сады, вводятся в эксплуатацию и передаются на баланс города с полным набором медицинского оборудования и мебели – всего, что необходимо для качественного приема и лечения пациентов», – подчеркнул Бочкарев.

В свою очередь руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, слова которого приводятся в материале, отметил, что в настоящее время на объектах ведутся строительно-монтажные работы, устройство наружных инженерных сетей, фасада, монтаж внутренних инженерных систем: вентиляции, ливневой канализации, водоснабжения и водоотведения, отопления. Возводятся входные группы.

«В поликлинических комплексах создадут комфортные условия для пациентов и медперсонала. Медучреждения укомплектуют новейшим оборудованием с учетом передовых технологий. Прилегающие территории обязательно благоустроят. В зданиях создадут безбарьерную среду. Также будет сформирован штат высококвалифицированных специалистов», – добавил Жидкин.