Собянин: Спортивная арена на 5 тыс. зрителей появится на месте устаревшего стадиона «Фили»

Многофункциональная спортивная арена будет построена в районе Филевский Парк, ей присвоен статус инвестиционного приоритетного проекта. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«На месте устаревшего стадиона «Фили» появится многофункциональная спортивная арена на 5 тыс. зрителей. Строительство будет идти за счет инвестора – он вложит порядка 10 млрд руб. При этом специальный статус инвестиционного приоритетного проекта снизит для застройщика нагрузку по налогам», – говорится в сообщении. Мэр добавил, что на новом объекте смогут проводить: соревнования по гандболу, игровым видам спорта и единоборствам; спортивные сборы и тренировки профессиональных команд; развлекательные мероприятия.

Как говорится в материалах пресс-службы мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города, соответствующее распоряжение подписано мэром.

Современный спортивный объект появится в результате реконструкции по адресу: ул. Большая Филевская, земельный участок №18.