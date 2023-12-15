МЖД: Стабильное движение поездов обеспечивается несмотря на сложные погодные условия

Несмотря на сложные погодные условия на Московской железной дороге обеспечивается стабильное движение поездов. Об этом сообщила пресс-служба магистрали.

«В настоящее время несмотря на сложные погодные условия на Московской железной дороге обеспечивается стабильное движение поездов. Расчистка железнодорожной инфраструктуры от снега ведется в круглосуточном режиме», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ночь с четверга на пятницу было задействовано 94 единицы спецтехники и свыше 2 тыс. человек.