МЖД: Стабильное движение поездов обеспечивается несмотря на сложные погодные условия
Несмотря на сложные погодные условия на Московской железной дороге обеспечивается стабильное движение поездов. Об этом сообщила пресс-служба магистрали.
«В настоящее время несмотря на сложные погодные условия на Московской железной дороге обеспечивается стабильное движение поездов. Расчистка железнодорожной инфраструктуры от снега ведется в круглосуточном режиме», – говорится в сообщении.
Отмечается, что в ночь с четверга на пятницу было задействовано 94 единицы спецтехники и свыше 2 тыс. человек.
«В данное время работает 136 снегоуборочных, снегоочистительных и пневмообдувочных машин, а также порядка 4 тыс. человек. Параллельно совместно с ЦППК ведется очистка пассажирской инфраструктуры. В случае необходимости количество техники и железнодорожков будет увеличено», – добавили в пресс-службе.