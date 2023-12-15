День ориентирования пройдет в парке «Ходынское поле» 16 декабря

16 декабря в парке «Ходынское поле» пройдет день ориентирования «Рогейн: По следам культуры». Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

© АГН Москва

«Главным событием станут индивидуальные соревнования на познавательном треке, которые начнутся в 11:20. Маршрут будет состоять из 50 контрольных пунктов, в каждом из которых нужно ответить на вопрос о культурном наследии России. В 12:00 пройдут индивидуальные соревнования по спортивному ориентированию. Задача участников – пробежать дистанцию за минимальное время», – говорится в сообщении.

Отмечается, что зарегистрироваться на соревнования необходимо заранее на сайте: orgeo.ru/event/mos_orient. Для участия понадобится медицинская справка, документ, удостоверяющий личность, а также полис ОМС или ДМС.

«На мероприятии также будет лабиринт площадью более 900 кв. м, где с 10:15 до 14:00 гости смогут проверить свое внимание и память и попробовать найти из него выход. Там же в 14:20 начнутся показательные выступления спортсменов. Предварительная регистрация не требуется», – говорится в материале.