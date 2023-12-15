Новогодняя выставка «В гостях у Снегурочки» открылась во дворце Николая Дурасова в усадьбе Люблино

Во дворце Николая Дурасова в усадьбе Люблино открылась новогодняя выставка «В гостях у Снегурочки». Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«По многим почтовым открыткам можно проследить, как менялась история на протяжении десятилетий, какие цвета и фасоны были модны в разные года, а также узнать, кому из художников и писателей мы обязаны появлением одного из самых загадочных образов русской сказочной культуры», – приводятся в сообщении слова специалиста по учету музейных предметов Екатерины Полищук.

Отмечается, что на выставке можно увидеть более 200 экспонатов из фонда музея-усадьбы «Люблино» и частных собраний клуба коллекционеров «Искатель». Здесь представлены интересные и удивительные вещи, посвященные сказочной красавице. К примеру, дочь одного из коллекционеров предоставила для экспозиции открытки с изображением Снегурочки, которые собирались с 1970-х годов. На них можно увидеть не только персонажей известных русских картин, художественных и мультипликационных фильмов, но и лица реальных людей – фотографы и художники часто стремились запечатлеть своих муз.

«В экспозиции представлены куклы ручной работы, авторские иллюстрации из книг, посвященные Снегурочке, художественные работы молодых мастеров из Москвы и Подмосковья. Есть среди экспонатов и новогодние игрушки одной из действующих мануфактур, которые изготавливаются по технологии XIX века, когда были особенно популярны украшения из ваты и бумаги. Кроме того, на выставке можно узнать об истории персонажа и особенностях костюма внучки Деда Мороза. По словам экспертов, современная российская Снегурочка может иметь сестер – белорусскую, армянскую и даже казахстанскую. Однако все они являются продолжением одного образа, окончательно сформировавшегося вместе с советской традицией встречи Нового года», – говорится в материале.