Собянин: Капремонт стартовал в терапевтическом корпусе №4 ГКБ №15 имени Филатова

Капремонт начался в терапевтическом корпусе №4 Городской клинической больницы (ГКБ) №15 имени Филатова. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Начали капремонт в терапевтическом корпусе №4 ГКБ №15 имени Филатова. После завершения работ стационар получит полностью обновленные и переоснащенные отделения: терапии, неврологии, реабилитации, реанимации и интенсивной терапии, трансфузиологии, компьютерной томографии. Больница выйдет на совершенно новый уровень оказания медпомощи», – написал мэр.

Он добавил, что в настоящее время ГКБ №15 имени Филатова является одним из крупнейших медцентров Москвы.