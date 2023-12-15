Собянин: Капремонт стартовал в терапевтическом корпусе №4 ГКБ №15 имени Филатова
Капремонт начался в терапевтическом корпусе №4 Городской клинической больницы (ГКБ) №15 имени Филатова. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Начали капремонт в терапевтическом корпусе №4 ГКБ №15 имени Филатова. После завершения работ стационар получит полностью обновленные и переоснащенные отделения: терапии, неврологии, реабилитации, реанимации и интенсивной терапии, трансфузиологии, компьютерной томографии. Больница выйдет на совершенно новый уровень оказания медпомощи», – написал мэр.
Он добавил, что в настоящее время ГКБ №15 имени Филатова является одним из крупнейших медцентров Москвы.
«Здесь многопрофильный круглосуточный стационар, родильные дома, лечебно-диагностические службы, женские консультации. В сентябре заработал флагманский центр. Теперь скорая и неотложная помощь оказывается по новому стандарту. В многопрофильных клиниках сконцентрирован уникальный врачебный опыт и научный потенциал. Поэтому, создавая в городе инновационную медицинскую инфраструктуру, их модернизируем в первую очередь», – подчеркнул Сергей Собянин.