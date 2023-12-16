Небольшой снег, гололед и -6 ожидаются в Москве в субботу, 16 декабря

По прогнозу Гидрометцентра России, в субботу в Москве ожидается облачная погода, небольшой снег и гололедица, температура воздуха достигнет -6 градусов. В течение дня столбики термометров будут показывать от 4 до 6 градусов мороза, а ночью на четверг ожидается еще большее похолодание до минус 7 градусов. Ветер будет дуть с запада со скоростью 5-10 м/с, местами до 17 м/с. Атмосферное давление составит примерно 751 мм ртутного столба. В Подмосковье в среду температура воздуха будет колебаться от минус 8 до минус 3 градусов, а в ночь на четверг ожидается еще большее похолодание до минус 13 градусов. Ранее Вильфанд заявил, что воздух в Москве в воскресенье, 17 декабря, прогреется до плюсовой температуры. До этого ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщал, что циклон "Ваня" придет в Москву к концу рабочей недели и принесет сугробы до полуметра. При этом рекордные по высоте сугробы не растают и сохранятся до Нового года.