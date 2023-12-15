Выходные в Челябинской области будут относительно теплыми и почти бесснежными

В Челябинской области в субботу, 16 декабря, переменная облачность, преимущественно без осадков. Предстоящая ночь будет холодной – 20-25 градусов ниже нуля, на юге региона столбики термометров опустятся до еще более низких отметок: минус 27-32 градуса. Днем субботы в Челябинской области – 10-15 градусов ниже нуля, в южной части региона – минус 16-21 градус. Ветер – восточной четверти, скорость - два-семь метров в секунду. В Челябинске в ночь с пятницы на субботу – 22-24 градуса мороза, днем воздух прогреется до минус 12-14 градусов. В воскресенье, 17 декабря, в Челябинской области сохранится переменная облачность, ночью - преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег. В ночь с субботы на воскресенье ожидается минус 15-20 градусов, в горах и низинах – до 25 градусов мороза. Днем потеплеет до 8-13 градусов ниже нуля. Ветер в воскресенье – южной четверти, скорость – три-восемь метров в секунду. В Челябинске днем 17 декабря синоптики прогнозируют слабый снег. Ночью похолодает до минус 18-20 градусов, днем в южноуральской столице – восемь-десять градусов ниже нуля. В субботу, 16 декабря, православные христиане будут вспоминать святого Иоанна Молчальника, которого в народе прозвали Иван Молчаливый. В этот день было принято внимательно наблюдать за поведением кошек – считалось, что мурлыки могли очень точно предсказать погоду на ближайшее время. Сильных морозов ожидали, например, если кошка спала, свернувшись клубком или закрывая нос лапой. Если же домашние питомцы скребли пол лапками, люди ждали метели. В потепление на Руси верили, если кошка вытягивалась животом кверху или целый день смотрела в окно. Кроме того, считалось, что потепление сулят активно ведущие себя, говорливые снегири. Яркие, «прыгающие» на небе звезды сулили холода и метели. В воскресенье, 17 декабря, православная церковь будет вспоминать святую великомученицу Варвару. С этим днем также связан ряд погодных примет. Так, в народе верили, например, в то, что с этого дня Дед Мороз начинает ходить по земле и наметать сугробы, призывать вьюги. Считалось, что, если 17 декабря ясно и безоблачно, в ближайшие дни ударят морозы, если пасмурно и облачно, - быть снегопадам, морозно – придут и останутся надолго холода. Увидев красное небо на закате, наши предки верили, что последующие дни окажутся ясными. Кроме того, по погоде на Варвару на Руси определяли, какой будет весна. Тусклое небо 17 декабря считалось предвестником ранней и солнечной весны, мороз в этот день обещал холодные март и апрель, яркие звезды сулили частые дожди.