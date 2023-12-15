Собянин: В рамках юбилейного фестиваля «Путешествие в Рождество» в Москве подготовлено 36 площадок

Для москвичей и гостей столицы в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» подготовлено 36 площадок, за 10 лет его посетили около 100 млн человек. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем персональном сайте.

«Сегодня мы отправляемся в сказочное «Путешествие в Рождество» уже в 10-й раз – с 15 декабря по 8 января гостей ждут 36 фестивальных площадок. Затевая в далеком 2012 году страсбургскую ярмарку на Манежной площади, мы и представить не могли, что положили начало самому масштабному новогоднему и рождественскому фестивалю России. Это настоящее новогоднее чудо, которое каждый год с нетерпением ждут дети и взрослые. За 10 лет его посетили порядка 100 млн гостей», – говорится в сообщении.

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Мэр отметил, что в этот юбилейный год фестиваль посвящен Москве и москвичам. «В особенности тем, кто сегодня исполняет свой долг в зоне специальной военной операции. Для них мы организуем сбор писем, поздравительных открыток и подарков. Передать их можно в павильонах «Москва помогает», работающих на фестивальных площадках. Найти их очень просто: перед каждым шале установлены яркие флаги «Москва помогает». Пункты работают каждый день с 11:00 до 21:00. Первую отправку подарков активисты молодежного сообщества «STOлица» выполнят уже в ближайшее время. К слову, в прошлом году на площадках фестиваля «Путешествие в Рождество» было собрано и отправлено свыше 156 тыс. подарков и более 12 тыс. поздравлений для участников СВО и жителей новых регионов», – добавил Собянин.

Также на фестивальных площадках гостей встретит город разных эпох. «Москва боярская и дворянская, купеческая и ремесленная, советская и современная. И отдельный бонус – история московского чаепития. Рождественскую сказку оживят праздничная иллюминация и яркие арт-объекты, из которых самый большой – 20-метровый новогодний шар. В этом году он будет красоваться на Поклонной горе. Помимо него фестивальные площадки украсят тысячи километров гирлянд с миллионами светодиодов», – рассказал мэр.

По его словам, гостей ждут оригинальные театрализованные представления, классические, иммерсивные, театры-балаганы, театр теней. «Для ребятишек Дед Мороз и Снегурочка проведут более 1,5 тыс. новогодних представлений. Для гостей всех возрастов подготовлено более 4 тыс. различных мастер-классов и активностей – от ковки и резьбы по дереву до изготовления карнавальных масок и елочных игрушек», – добавил Собянин.

Кроме того, запущена специальная программа для семей мобилизованных и детей из новых регионов: экскурсии, мастер-классы, новогодние елки и другие активности.

«В ярмарочных павильонах можно приобрести памятные новогодние и рождественские безделушки, дизайнерские сувениры, сладкие подарки и прочую вкуснятину. Отправляясь на фестиваль, лучше захватить коньки. В этом году катки удивят ледовыми шоу от лучших фигуристов. Популярные диджеи порадуют зажигательными дискотеками, а известные спортсмены мастер-классами и тренировками по фигурному катанию, керлингу и хоккею. Спорт на свежем воздухе стал доброй традицией – поэтому год от года мы расширяем географию катков, в этом году их уже 23», – сообщил мэр.

Помимо этого, подготовлены катки, залитые на спортивных объектах и в парках. «Например, конноспортивный комплекс в Битце организует соревнования по лыжам, веселые забавы на катке, мастер-классы по фигурному катанию и рождественские семейные эстафеты. Любителей коньков ждут и на катке обновленного стадиона «Авангард». Обширная развлекательная программа для детей и взрослых запланирована на катке «Мечтатели» в «Лужниках», – рассказал Собянин.

Он отметил, что на Тверской площади и других фестивальных площадках будут наливать ароматный чай из самоваров по старинному московскому рецепту. А угощать – московскими плюшками, ватрушками, сочниками и сайками на меду. На фестивальных площадках можно будет попробовать блюда традиционной русской кухни – суп-ушник, щи в хлебе, гурьевскую кашу, расстегаи и пончики, гуся с яблоками, рагу из зайца, затируху по-купечески и многое другое. А для тех, кто сам любит готовить, шеф-повара проведут кулинарные мастер-классы.

Также в павильонах «Миллион призов» пользователи мобильных приложений «Активный гражданин», «Электронный дом» и «Город заданий» получат памятные сувениры с символикой проекта. Для самых активных пользователей подготовлен специальный новогодний подарок. Сувениры подготовили и для пользователей проекта «Город заданий», которые первыми успешно выполнят задания с тегом «Фестиваль».