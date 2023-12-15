Школьники и студенты из района Люблино начали подготовку к чемпионату «Московские мастера»

15.12.2023. Прием заявок на участие в чемпионате «Московские мастера» начался в столице. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Соревнования пройдут в трех возрастных категориях — среди школьников 11–13 лет, школьников от 14 лет и студентов колледжей. Присоединиться к участию в чемпионате могут школьники и студенты колледжей из района Люблино. Как отмечается, в следующем году юные участники продемонстрируют свои профессиональные навыки почти по 300 компетенциям в ведущих отраслях экономики страны – от пищевой промышленности до машиностроения и сферы услуг. Соревнования также пройдут по новым направлениям, среди которых «Эксплуатация автомобильного электрооборудования и автоматики», «Издательское дело», «Вентиляция и климатические системы». Для юниоров главные эксперты чемпионата проведут специальные программы предварительной подготовки. Уточняется, что чемпионат пройдет на площадках тридцати одного столичного колледжа. Они оснащены всем необходимым современным оборудованием для проведения соревнований. Прием заявок на участие в чемпионате «Московские мастера» продлится до 29 декабря 2023 года. Подать их можно на сайте конкурса. По условиям от одной образовательной организации допускается участие до двух претендентов в каждой компетенции. При этом возраст студентов, которые учатся по программам среднего профессионального образования и готовы показать свое мастерство на соревнованиях, не ограничен. Напомним, что на территории района Люблино расположены школы №460, №2121, №2010, № 1186, Школа имени Ф.М. Достоевского и отделение Московского колледжа транспорта.