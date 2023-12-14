Маршрут автобусов с53 в Северном Бутово изменится с 23 декабря
Маршрут автобусов с53 в Северном Бутово изменится с 23 декабря. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«С 23 декабря меняется маршрут с53 в Северном Бутово. Это связано с ремонтом филиала третьей детской поликлиники №118 на ул. Брусилова», – говорится в сообщении.
Отмечается, что у посетителей поликлиники появится более быстрый и удобный подъезд к действующему филиалу на ул. Куликовская.