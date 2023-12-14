Центр "Фобос": на Солнце зафиксирована самая мощная вспышка за последние 6 лет

Синоптики центра погоды "Фобос" зафиксировали на Солнце самую мощную за последние шесть лет вспышку. Об этом сообщается на сайте центра. Согласно данным центра, сильнейшая вспышка интенсивностью X2,8 была зафиксирована примерно в 20:00 часов мск. "Это самая мощная солнечная вспышка с начала нынешнего года. До этого в лидерах солнечных протуберанцев была вспышка 17 февраля, интенсивность который составила Х2,2 балла", - заявили синоптики. Специалисты добавили, что последний раз подобную вспышку на ближайшей к Земле звезде фиксировали в 2017 году. Вспышки на Солнце могут сопровождаться геомагнитными бурями на Земле - синоптики считают, что симптомы этого явления будут заметны в субботу, 16 декабря. До этого на Солнце образовалась огромная темная дыра, извергающая космический ветер.