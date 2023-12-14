Москвичей пригласили на большой новогодний праздник на Южном речном вокзале

Большой новогодний праздник пройдет 17 декабря на Южном речном вокзале. Об этом в четверг, 14 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

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В творческой мастерской на мероприятии дети и их родители смогут написать письмо Деду Морозу, сделать праздничную открытку или украшение, поучаствовать в квестах и многом другом. Также на вокзале состоятся спектакль «Морозко», кинопоказ праздничных мультфильмов от Союзмультфильма и концерт с новогодними песнями от проекта «Музыка в метро».

Также жители столицы смогут принять участие в праздничной лотерее, указано в Telegram-канале департамента.

Также в Москве открылась выставка «Новогодние традиции». В преддверии главного зимнего праздника музей приглашает всех желающих увидеть коллекцию елочных украшений 40-х годов XX века производства СССР.