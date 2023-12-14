В "Коломенском" открывается выставка картин и предметов в русском стиле

Выставка "Русский стиль в искусстве в конце XIX - начале XX века", Дворец царя Алексея Михайловича, музей-заповедник "Коломенское", Москва, до 14 апреля

© Одно из украшений выставки - реконструированная витрина резных изделий Кустарного музея. / Предоставлено музеем-заповедником "Коломенское"

В музее-заповеднике "Коломенское", отмечающем в этом году свое 100-летие, открыли главную выставку юбилейного года - "Русский стиль в искусстве в конце XIX - начале XX века". Масштабный проект - а воплощен он при участии Всероссийского музея декоративного искусства, Музея-заповедника Василия Поленова и Музея Востока - можно смело назвать эпохальным. Только подумайте: последним крупным показом предметов в национальном стиле была Международная выставка декоративных и промышленных искусств, прошедшая в Париже в 1925 году!

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Спустя почти век, у посетителей "Коломенского" есть уникальная возможность - сопоставить произведения эпохи средневековья с работами выдающихся художников XIX-XX веков и проследить, как развивался и менялся русский стиль на протяжении десятилетий.

"Дворец царя Алексея Михайловича был выбран местом проведения выставки не случайно, - обращает внимание Марина Люльчук, директор музея-заповедника "Коломенское". - С одной стороны, он сам воссоздан в неорусском стиле. С другой - посетители смогут увидеть своими глазами памятник, который могли только воображать Виктор Васнецов и его современники".

Одним из самых притягательных экспонатов станет как раз живописная работа Виктора Васнецова "Богатыри". Та самая, что была предтечей всемирно известного монументального полотна. В залах - картины Николая Рериха, керамические изделия Михаила Врубеля, серия рисунков и мебель Елены Поленовой - младшая сестра Василия Поленова была талантливой самобытной художницей, известно, что она собирала русские народные сказки и создавала к ним иллюстрации, а мебель по ее эскизам украшала многие дома.

Всего гостям "Коломенского" предлагают пройти по девяти разделам выставки. Повествование начинается с произведений, выполненных на русскую тему в третьей четверти XIX столетия, - это фарфоровая и бронзовая пластика, изделия, украшенные декором, заимствованным с фасадов деревенских изб.

"Реконструирована витрина с художественной композицией из резных изделий Кустарного музея, запечатленная на фотографии начала 1920-х годов, - рассказывают организаторы. - Это не только украшение выставки, но и важное музейное событие, поскольку инсталляция позволяет увидеть витрину в том виде, в каком ее показывали более века назад сами авторы произведений".

Впервые увидит свет с момента первого экспонирования и традиционная промысловая игрушка.

Выйдя из Дворца Алексея Михайловича, не спешите уходить - виды зимнего "Коломенского" дополнят ваши впечатления как нельзя лучше.

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Входной билет на выставку обойдется в 250 рублей, сеансы стартуют каждый час - с 10.00 до 17.00.