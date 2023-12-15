Жители Молжаниновского смогут присоединиться к проекту «Московская ходьба»

15.12.2023 Жители Молжаниновского района получили возможность присоединиться к бесплатному проекту «Московская ходьба», участники которого проследуют по пешеходным маршрутам с палками для скандинавской ходьбы и смогут узнать новое об окружающих объектах. Об этом сегодня сообщили на официальном сайте мэра Москвы. «При передвижении от одной точки маршрута к другой необходимо сканировать QR-коды — по ссылкам можно найти интересные факты о природных и культурных объектах, встречающихся на пути. Необычные тренировки доступны всем желающим вне зависимости от пола, возраста и уровня физической подготовки», — уточняется в сообщении. Сейчас доступно 25 спортивно-познавательных маршрутов в 19 столичных парках. Для участия жители Молжаниновского могут выбрать подходящий маршрут на сайте проекта, найти первую площадку, выполнить разминку, отсканировать QR-код и следовать дальнейшим указаниям.