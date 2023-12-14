Собянин заявил о предстоящем завершении модернизации Боткинской больницы
13 декабря мэр Москвы Сергей Собянин открыл сразу два медицинских центра Боткинской больницы — флагманский и урологический. Оба уже приняли первых пациентов.
На базе больницы имени Боткина открыли четвертый в городе флагманский центр, который работает по новому стандарту оказания экстренной помощи. Всех пациентов, которые попадают сюда, распределяют в зависимости от степени тяжести их состояния по трем зонам. Относительно стабильных направляют в зеленую зону, всех, кто нуждается в наблюдении, — в желтую, если нужна срочная реанимация или операция — в красную.
— Уверен, новый центр радикально изменит к лучшему качество обслуживания экстренных пациентов и в целом возможности больницы, — сказал Сергей Собянин. — В распоряжении врачей — 9 суперсовременных операционных.
Флагманский центр больницы сможет принимать до 200 неотложных пациентов в день. В течение первых суток каждый из них получит все виды необходимой помощи — от диагностики до оперативного вмешательства и терапии. Далее человека либо выпишут домой, либо отправят на лечение в одно из профильных отделений клиники. Рядом с флагманским центром обновили корпус № 20. Теперь в нем находится крупнейший в России центр роботической урологии.
— Таким образом, на базе Боткинской больницы формируется урологический кластер с отделениями экстренной, плановой, урологической и онкоурологической помощи, специализированной реанимацией, стационаром кратковременного пребывания и консультативно-диагностическим центром, — подчеркнул Собянин.
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Этой зимой бесплатные катки работают в Гончаровском парке, усадьбе Воронцово, а также в парках «Дубки», «Ангарские пруды», «Митино», «Фили» и 50-летия Октября. Начиная с 24 ноября их посетили около 140 тысяч человек. Также в городе работают 15 платных катков, в том числе в Парке Горького, саду «Эрмитаж» и других популярных местах. Все катки регулярно заливают и шлифуют.