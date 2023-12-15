На Муравской контейнерную площадку привели в порядок

15.12.2024 Сотрудники специализированной организации провели работы по уборке контейнерной площадки на Муравской улице. Об этом сообщили работники ГБУ «Жилищник района Митино». «Сотрудники коммунальной службы, после обследования территории, которая была указана в обращении, провели работы по уборке территории. Мусор и посторонние предметы были вывезены. Сейчас территория находится в нормальном состоянии. Нарушение устранено», — сообщили работники районного «Жилищника». Ранее жительница района пожаловалась, что на Муравской, 42, корпус 2 не убрана контейнерная площадка. Женщина попросила оперативно провести уборку.