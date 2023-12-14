В столице подвели итоги конкурса «Гимн России понятными словами»

Члены жюри подвели итоги VII Всероссийского конкурса «Гимн России понятными словами». Об этом в четверг, 14 декабря, сообщили организаторы мероприятия.

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В этом году на конкурсе были представлены 89 регионов России, а также четыре страны — Монголия, Таджикистан, Киргизия и Белоруссия. Подчеркивается, что больше всего работ прислали участники из Запорожской области.

Согласно условиям конкурса, дети выбирают слова из гимна России, значение которых они не знают или не понимают до конца. После этого конкурсанты изучают их семантику, находят примеры в литературе и жизни. На основе полученной информации они создают работы.

Конкурс проводится в нескольких номинациях: текстовое объяснение, видеоролик или мультфильм о слове. Всех участников поделили на четыре возрастных категории.

Членами жюри стали 116 специалистов из 43 регионов России. Совместными усилиями они определили 3316 работ, прошедших в финал. Победителей и призеров торжественно наградят в Центральном Доме Российской Армии.