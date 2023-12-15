Более 150 новых пешеходных переходов и 5,5 тыс. мест для парковки обустроили в столице осенью

В столице минувшей осенью обустроили более 150 новых пешеходных переходов, островки безопасности у 95 «зебр» и 5,5 тыс. мест для парковки. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Более 150 новых пешеходных переходов, островки безопасности у 95 «зебр» и 5,5 тыс. мест для парковки мы обустроили этой осенью», – говорится в сообщении.

Так, например, пояснили в пресс-службе, на перекрестке Куркинского шоссе и ул. Ландышевая появились диагональные пешеходные переходы, регулируемые светофорами. Теперь жители района Куркино могут быстрее и безопаснее дойти до дома, школы и других соцобъектов.