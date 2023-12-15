В подъезде дома на Авиационной починили освещение

15.12.23. Сотрудники жилищно-коммунальных служб провели работы по ремонту освещения в подъезде дома 74, корп.3, на Авиационной. Об этом сегодня сообщили в «Жилищнике района Щукино». « Выполнены работы по замене лампы светильника. Освещение восстановлено », – уточнили в организации. Ранее на неисправность освещения пожаловался житель района. Работы по ремонту были выполнены в течение суток. Напоминаем, что о возникших проблемах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства можно обращаться в ГБУ «Жилищник района Щукино» на улице Маршала Конева, 9.