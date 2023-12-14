Путин назвал одними из самых ярких региональные выставки на ВДНХ

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции назвал региональные экспозиции в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ одними из самых ярких и интересных для посетителей.

"Что касается регионов и выставки ["Россия"], региональной части, то это действительно получилось. Региональные выставки на ВДХН, наверно, одни из самых ярких, самых интересных для посетителей", - сказал Путин.

Президент добавил, что постарается побывать на региональных выставках на ВДНХ.