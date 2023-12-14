Путин назвал одними из самых ярких региональные выставки на ВДНХ

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции назвал региональные экспозиции в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ одними из самых ярких и интересных для посетителей.
"Что касается регионов и выставки ["Россия"], региональной части, то это действительно получилось. Региональные выставки на ВДХН, наверно, одни из самых ярких, самых интересных для посетителей", - сказал Путин.
Президент добавил, что постарается побывать на региональных выставках на ВДНХ.
Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.