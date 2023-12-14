Москвичам назвали комфортный для зимних прогулок день

В субботу, 16 декабря, в Москве ожидается комфортная для зимних прогулок погода. Об этом в разговоре с агентством «Москва» заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В ночь на субботу температура в столице будет около минус 10 градусов, днем — минус 3-6 градусов. В этот день снегопад закончится, ожидается небольшой снег.

«Очень хорошая погода для зимних прогулок», — подытожил Вильфанд.

К субботе в некоторых районах столицы сугробы вырастут до полутора метров, добавил синоптик.