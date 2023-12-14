14.12.2023 Тематическое мероприятие «Сказка о потерянном времени» состоится в библиотеке №154. Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва» В Детской библиотеке №154 пройдет 19 декабря тематическое мероприятие «Сказка о потерянном времени». В рамках встречи пройдет развлекательная программа. В нее войдут: лекция, посвященная жизни и творчеству русского писателя Евгения Шварца, громкие чтения отрывков из произведения советского прозаика, дискуссия на тему литературных вопросов и викторина. Ребята также совместно с сотрудниками библиотеки обсудят смысл пословиц: «Делу время – потехе час», «Потерял минуту – потеряешь и час». Литературный урок начнется в 13:00 и пройдет по адресу: улица Медиков, дом №22, корпус 3, сообщили сотрудники пресс-службы культурной организации.