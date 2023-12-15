В Красностуденческом провели уборку на контейнерной площадке

15.12.2023. Во дворе по адресу: Красностуденческий проезд, дом №21, строение 2 расчистили контейнерную площадку от скопления отходов, сообщил ГБУ «Жилищник Тимирязевского района». — По указанному адресу выполнены работы по уборке и вывозу мусора на контейнерной площадке и прилегающей территории. Переполнение устранено. С мусоровывозящей организацией проведена беседа о осуществлении вывоза мусора в соответствии с графиком, — написал директор управляющей компании Сергей Лузин. Напомним, с подобными проблемами горожане могут обращаться по телефону горячей линии нашей редакции: 8 (499) 647-68-31.