«Ваня» намел в Москве самые сильные почти за 150 лет сугробы

Под влиянием циклона «Ваня» высота сугробов в Москве побила рекорд почти 150-летней давности. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«В Москве намело такие сугробы, которых 15 декабря не было никогда за почти 150-летнюю историю регулярных метеорологических измерений. Снежный рекорд этого дня, державшийся 104 года, когда в Москве снегомерная линейка в 1919 году показала 32 сантиметра, пал. И теперь 15 декабря 2023 года заслуженно становится рекордсменом по сугробам», — поделился информацией синоптик.

Специалист отметил, что к 9 утра пятницы, 15 декабря, высота сугробов на метеостанции МГУ составила 49 сантиметров при норме 15 сантиметров — это самый высокий показатель по столице. Он добавил, что с учетом того, что в течение дня ожидается снегопад, в результате которого выпадет до трех миллиметров осадков, в концу дня в городе образуются полуметровые сугробы.