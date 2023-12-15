Самострой площадью более 940 кв. м демонтировали в Ново-Переделкино

В районе Ново-Переделкино демонтировали самострой площадью 944 кв. м в жилом квартале. Об этом сообщили в пресс-слжубе Госинспекции по недвижимости.

«Специалисты ведомства обнаружили незаконное строение площадью 944 кв. м по адресу: Боровское шоссе, вл. 52. Земельный участок в пользование не предоставлялся, разрешения и согласования на возведение объекта не выдавались», – сообщили в ведомстве.

В настоящее время строение уже демонтировано.