Тематические карты «Тройка» с окрасом зебры выпустили в Москве

Столичный метрополитен совместно с ЦОДД выпустили тематическую карту «Тройка» с окрасом зебры. Об этом в четверг, 14 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Карта посвящена недавнему дню рождения московской пешеходной разметки, которая появилась в 1955 году. Приобрести тематическую «Тройку» можно на стойках «Живое общение», во флагманских магазинах на станциях «Маяковская» и «Трубная», а также в интернет-магазине, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Лимитированные тематические карты «Тройка» выпустила и «Вечерняя Москва» в честь своего 100-летия. Ее дизайн представлен в фирменных красно-белых цветах старейшего московского издания. Приобрести такой проездной билет можно с 6 декабря в кассах Кольцевой линии столичного метро.