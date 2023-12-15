Синоптик рассказал о приближении «атлантического тепла» к Москве

«В субботу, 16 декабря, Москва наконец-то сможет немного передохнуть от снегопадов. Температура воздуха при этом немного понизится, прогнозируется до 11–12 градусов мороза в ночные часы, днем — до минус восьми градусов. После нас ожидают кардинальные изменения в синоптической ситуации на всей Русской равнине. Эпоха снегопадов и морозов закончится, и Россию захватит атлантическое тепло. Так, в воскресенье, 17 декабря, в Москве прогнозируется потепление до плюс одного градуса. Это станет началом оттепельного периода, который затянется на всю следующую неделю», — рассказал Шувалов.