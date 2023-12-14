Офисный центр с автомойкой и магазином планируется построить в Южном Тушино
В районе Южное Тушино планируется построить офисный центр с автомойкой и магазином. Об этом сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы со ссылкой на председателя комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) Юлиану Княжевскую.
«На участке площадью 0,3 га предполагается построить офисный центр с автомойкой и магазином. Общая площадь объекта составит порядка 4,6 тыс. кв. м. Также здесь планируется разместить парковку на 20 машиномест», – рассказала Княжевская, слова которой приводятся в сообщении.
Центр построят по адресу: Походный проезд, вл. 5, стр. 11 (СЗАО).
Как пояснила Княжевская, в настоящее время площадка используется неэффективно. «Такие объекты, как офисные центры, позволяют снижать дефицит рабочих мест в кварталах сложившейся застройки. Обеспечение горожан новыми рабочими местами – это одна из приоритетных задач столичного правительства, о чем неоднократно говорил мэр Москвы Сергей Собянин», – подчеркнула она.