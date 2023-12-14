Домодедово: Аэропорт готов к работе в сложных погодных условиях

«В настоящий момент отмен и задержек рейсов по погодным условиям в аэропорту Домодедово нет. Воздушная гавань готова к работе в сложных погодных условиях», – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что технический парк аэропорта полностью укомплектован: подготовлено более 100 единиц снегоуборочной техники и машин для распределения противогололедных реагентов. Созданы необходимые резервы противообледенительной обработки воздушных судов. Ресурсы, задействованные для своевременной очистки территории аэродрома, планируются с учетом метеорологических прогнозов на ближайшие сутки.