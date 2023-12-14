Бочкарев: ЖК с амфитеатром, плейхабом и пешеходным бульваром построят в Бирюлево Восточном

В районе Бирюлево Восточное построят жилой комплекс с благоустроенными дворами, террасами для отдыха на крышах, плейхабом. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

«На участке площадью 28 га будет построен жилой комплекс. В основу архитектурной концепции выбран образ зеленой долины, который отражается в простой геометрии зданий и благоустройстве, а также цветовых решениях природных натуральных оттенков», – приводятся в сообщении слова Бочкарева.

Как уточняется, объект построят в районе Бирюлево Восточное на 25–26 км МКАД (ЮАО).

По словам Бочкарева, в рамках первой очереди возведут урбан-блок общей площадью 57,8 тыс. кв. м с подземным паркингом и жилыми секциями на 744 квартиры. Рядом с ним появится плейхаб, территорию которого поделят на тематические модули.

«В центре пространства появится площадь с арт-объектом и амфитеатром, встроенным в ландшафт. Кроме того, в рамках благоустройства на территории квартала планируется организовать пешеходный бульвар протяженностью 367 м. Вдоль него разместят коммерческую инфраструктуру, а также высадят кустарники и деревья», – рассказал заместитель мэра.

Он отметил, что в плейхабе также будет предусмотрена игровая зона с деревянными модулями из кубических пергол. Здесь создадут место для детей и взрослых с баскетбольной площадкой, столами для настольного тенниса, а также спортивную площадку с тренажерами.