Завершились работы по реконструкции канализационно-насосной станции «Щапово»

«После присоединения к столице новых территорий провели комплексную инвентаризацию и обследование систем водоотведения. В итоге выявили ряд проблемных мест, и было принято решение о проведении модернизации. С 2012 года в ТиНАО реконструировали и построили 11 очистных сооружений, в этом году обновили канализационно-насосную станцию “Щапово”», — рассказал Петр Бирюков.