Синоптик призвал столичных водителей отказаться от поездок из-за непогоды

Из-за сильного снегопада в Москве водителям рекомендуется до 20:00 отказаться от поездок на автомобилях и пересесть на городской транспорт. Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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— Убедительно просим водителей большегрузов планировать поездки с учетом прогноза погоды и времени, не перегружать свои автомобили. Используйте зимние грузовые шины — они обеспечат хорошее сцепление с дорогой, — говорится в сообщении.

На дорогах Москвы продолжают работать экипажи Дорожного патруля, которые оказывают помощь водителям, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

В столичном регионе в пятницу, 15 декабря, обновлен суточный рекорд по высоте снежного покрова, который к утру составил 38 сантиметров. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. В некоторых частях города сугробы составили более 40 сантиметров.

Накануне Михаил Леус сообщил, что циклон «Ваня» начал свое влияние на погоду в Москве. Снегопады прекратятся только к субботе, а в воскресенье в Москве ожидается первая зимняя оттепель.