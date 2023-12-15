В Алексеевском районе освобождена площадка для возведения новостройки по программе реновации

<p style="text-align: justify;">На севере-востоке столицы в Алексеевском районе завершен демонтаж двух ранее расселенных по программе реновации домов по адресу: улица Ярославская, дом 2 и улица Маломосковская, дом 15А. На месте сноса организована площадка для строительства нового современного жилья для участников программы. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы <a title="" href="https://www.mos.ru/dgp/structure/person/19183093/" target="" rel="">Сергей Лёвкин</a>.</p> <p style="text-align: justify;">«180 семей, ранее проживавших в этих домах, получили новые квартиры с улучшенной отделкой в новостройке по адресу: улица Староалексеевская, дом 3», — уточнил С. Лёвкин.</p> <p style="text-align: justify;">Руководитель Департамента отметил, что сейчас готовится проектная документация на новостройку. Новый дом будет построен по индивидуальному проекту согласно стандартам, утвержденным Мэром Москвы.</p> <p style="text-align: justify;">Сергей Лёвкин уточнил, что в настоящее время на территории района завершено расселение всех трех домов, вошедших в первый этап программы.</p> <p style="text-align: justify;">«Всего в Алексеевском районе по программе реновации предстоит расселить 17 жилых домов. Порядка 2,8 тысячи жителей района получат новое современное жилье», — рассказал С. Лёвкин.</p> <p style="text-align: justify;"><a href="https://www.mos.ru/city/projects/renovation/">Программа реновации</a> жилищного фонда была утверждена Сергеем Собяниным в августе 2017 года. В нее включено 5175 домов — более 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, в которых проживает почти миллион москвичей.</p>