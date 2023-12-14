Жители Измайлова могут получить доступ к медкарте, через mos.ru

14.12.2023. Жители района Измайлово теперь могут получить автоматический доступ к электронной медицинской карте (ЭМК) через портал mos.ru или мобильное приложение «ЕМИАС.ИНФО». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Ранее для доступа к ЭМК нужно было подавать специальную заявку. Теперь же достаточно иметь полис ОМС и полную учётную запись на городском портале. Напомним, что в Измайлове есть поликлиника № 191 на Измайловском проспекте, филиал № 2 поликлиники № 175 на Сиреневом бульваре, а также филиал № 3 поликлиники № 64 на Сиреневом бульваре, 8.