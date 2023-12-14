Почти 20 катков с натуральным льдом открылись в столице
На территории Москвы работают 45 катков, 19 из которых сделаны из натурального покрытия. Самый крупный из них – бесплатный каток «Гигант» в Сокольниках площадью 16,2 тысячи кв. метров. Об этом сообщает пресс-служба Депкульта Москвы.
Кроме того, в столице открылось 26 катков с искусственным покрытием. На искусственном льду москвичи уже сейчас могут прокатиться в 17 парках и на четырех природных территориях. Рядом со всеми катками обустроена инфраструктура: переодевалки, пункты проката и кафе. Начало сезона стартовало на катке парка Горького, там залили территорию площадью 22 тысячи кв. метра.
Для посетителей катка в парке «Фили» по субботам с 13:00 до 14:00 проходят мастер-классы по фигурному катанию. Также овладеть навыками фигурного катания можно в Измайловском парке по субботам и воскресеньям с 16:30 до 18:00 и в саду имени Баумана по воскресеньям с 19:00 до 20:00. На катке в усадьбе Воронцова 17 декабря с 10:00 до 10:45 пройдет мастер-класс «Катаемся с мамой» для самых маленьких любителей коньков.