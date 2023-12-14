Почти 20 катков с натуральным льдом открылись в столице

На территории Москвы работают 45 катков, 19 из которых сделаны из натурального покрытия. Самый крупный из них – бесплатный каток «Гигант» в Сокольниках площадью 16,2 тысячи кв. метров. Об этом сообщает пресс-служба Депкульта Москвы.

Кроме того, в столице открылось 26 катков с искусственным покрытием. На искусственном льду москвичи уже сейчас могут прокатиться в 17 парках и на четырех природных территориях. Рядом со всеми катками обустроена инфраструктура: переодевалки, пункты проката и кафе. Начало сезона стартовало на катке парка Горького, там залили территорию площадью 22 тысячи кв. метра.