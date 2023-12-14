Более 1,1 тыс. голосований на тему отдыха и досуга прошло в проекте «Активный гражданин»

Более 1,1 тысячи голосований, посвященных новым возможностям для отдыха и досуга, прошло в проекте «Активный гражданин». Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Активные граждане» одобрили идею создания в городе парклетов. Это временные летние зоны для отдыха рядом с кафе и ресторанами вместо парковок. Они приобрели статус полноценных летних веранд. Москвичи также проголосовали за реконструкцию крупнейшего московского кордодрома – комплекса для занятий авиамодельным спортом в районе Чертаново Центральное. После модернизации там появились площадки для запуска моделей и павильон для занятий в авиамодельных кружках», – говорится в сообщении.

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Отмечается, что в парке 60-летия Октября по итогам голосования оборудовали площадку для катания на скейтбордах. Она поделена на две зоны: для уличного катания и трюков. На площадке могут заниматься скейтеры разных уровней подготовки – от новичков до профессионалов. Пользователи «Активного гражданина» приняли участие в усовершенствовании проекта «Спортивные выходные». Москвичи решали, кого из известных людей приглашать на тренировки, какие новые форматы и темы занятий добавить в проект. Кроме этого, участники проекта определили программу мероприятий для центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ, образовательную программу «Москвариума», тематические направления проекта «Знание. ВДНХ», а также репертуар и формат работы кинотеатров «Москино».