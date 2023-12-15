У дома на Ивантеевской привели в порядок асфальтовое покрытие

15.12.2023 У дома 2, корп.2 на Ивантеевеской улице сотрудники коммунальных служб устранили провал в асфальте, сообщили в ГБУ «Жилищник». Ранее на проблему обратили внимание местные жители. «Выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия», — сообщили в «Жилищнике», а также приложили снимки со свежим и ровным асфальтом, уложенным на этом месте. Напомним, по вопросам ЖКЖ жители могут обратиться в ГБУ «Жилищник района Богородское», который расположен на Бойцовой, д. 18, корп. 5. Конт. телефон: 8 (495) 212-18-05.