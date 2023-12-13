Москвичей предупредили о возможных заторах из-за сильного снегопада в четверг
Сильный снегопад ожидается в Москве в четверг, 14 декабря. Это может привести к заторам на дорогах. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
— Рекомендуем в течение дня использовать для передвижения по городу городской транспорт — МЦК, МЦД, метро. А наземный транспорт (автобусы, электробусы и такси) быстрее передвигается по выделенным полосам, — говорится в сообщении.
Водителей также призвали быть аккуратными на съездах и подъемах с мостов и эстакад, а также не отвлекаться на телефон во время движения, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».
В круглосуточной уборке снега в Москве задействованы более 130 тысяч человек и 18 тысяч единиц техники. Особое внимание уделяется оперативной очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, а также к железнодорожным станциям и платформам.
Гидрометцентр России из-за сильного ветра и осадков объявил «желтый» уровень погодной опасности в столичном регионе 14–15 декабря.
Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, какой погода будет в столице на этой неделе и когда в город придет оттепель. Ильин также рассказал, какой день недели станет самым снежным.