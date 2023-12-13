Москвичей предупредили о возможных заторах из-за сильного снегопада в четверг

Сильный снегопад ожидается в Москве в четверг, 14 декабря. Это может привести к заторам на дорогах. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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— Рекомендуем в течение дня использовать для передвижения по городу городской транспорт — МЦК, МЦД, метро. А наземный транспорт (автобусы, электробусы и такси) быстрее передвигается по выделенным полосам, — говорится в сообщении.

Водителей также призвали быть аккуратными на съездах и подъемах с мостов и эстакад, а также не отвлекаться на телефон во время движения, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В круглосуточной уборке снега в Москве задействованы более 130 тысяч человек и 18 тысяч единиц техники. Особое внимание уделяется оперативной очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, а также к железнодорожным станциям и платформам.

Гидрометцентр России из-за сильного ветра и осадков объявил «желтый» уровень погодной опасности в столичном регионе 14–15 декабря.