Электробусы победили: в конце 2024 года в Японии исчезнут троллейбусы

В 2024 году в Японии исчезнут троллейбусы. Их место займут электробусы.

Реорганизация маршрутной инфраструктуры началась в 2018 году, когда один из троллейбусных парков Kansai Electric Power Co., чьи машины ездили по маршруту от станции Огизава в префектуре Нагано до станции Куробэ-Дам в префектуре Тояма, заменили электробусами. Теперь очередь дошла до троллейбусов компании Tateyama Kurobe Kanko Co, которые с 1996 года обеспечивали туристические перевозки по альпийскому маршруту Татеяма Куробе.